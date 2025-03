"Bedrijven maken zich niet nerveus, wij werken voort. Er is heel veel werk te verzetten", zegt Kirsti Gjertsen, automanager bij Port of Antwerp-Bruges.

"Er is natuurlijk al wel een grote druk op onze terminals. En we moeten inderdaad kijken of bepaalde stromen bestemd voor de Verenigde Staten, kunnen die makkelijk uitwijken naar andere afzetgebieden, of niet, of kunnen die langer op kaai blijven staan? Dat is af te wachten wat de impact zal zijn." - Kan je nu nog heel snel extra schepen naar de VS sturen met auto's om net die importtarieven voor te zijn? "Dat zou kunnen maar natuurlijk de vaart naar de Verenigde Staten duurt ook tientallen dagen, dus alles zomaar overhoop gooien is niet zo evident."