Lennert Deruytter, leerkracht wiskunde en chemie in het VTI van Diksmuide had in deze drukke examenperiode even nood aan ontspanning. Hij liep eergisteren een toertje langs de IJzer. Ter hoogte van Fintele, bij Lo-Reninge, merkte hij een schaap op in het water. Het dier kon niet meer op eigen kracht uit het water geraken. De leerkracht aarzelde geen ogenblik en sprong in het water om het schaapje te redden. En zo kreeg hij ‘dit schaapje op het droge’.

Een klein nieuwsje maar wel hartverwarmend.