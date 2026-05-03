Vandeputte heeft de achteruitgang van de drukkerijen van dichtbij meegemaakt: "In 2009 waren er nog 1410 drukkerijen. Vandaag zijn dat er nog 410." Ook Vandeputte heeft zichzelf moeten heruitvinden: "Ik heb er mij moeten doorwerken door twee lokale krantjes uit te brengen, een in Harelbeke en een in Lendelede, maar de drukkerijen gaan wel blijven bestaan. Er is nog genoeg potentieel" .De Sint-Michielsdrukkerij in Kuurne zal de activiteiten verderzetten. De drukkerij wordt nu leeggehaald en vanaf juli staat het gebouw te koop.