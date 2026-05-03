Harelbeke ziet laatste drukkerij verdwijnen: “In 2009 waren er nog 1410 drukkerijen. Vandaag zijn dat er nog 410.”
In Harelbeke verdwijnt de laatste drukkerij die 75 jaar actief geweest is. De vraag naar drukwerk neemt af en dat heeft alles te maken met het internet. Het aantal drukkerijen gaat gestaag achteruit. En toch is er nog een toekomst voor de drukkerijen, want de gemiddelde prijzen liggen niet hoger dan online.
De machines in de drukkerij Vandeputte in Harelbeke draaien niet voor het eerst in 75 jaar. Drukker Yvan Vandeputte stopt met drukken. De sector is enorm veranderd, zegt hij: "Op een bepaald moment stonden we voor het feit dat de begrafenisondernemers de rouwbrieven zelf deden. Dan was er de opkomst van het internet, waardoor particulieren communieprentjes op internet gingen zoeken. Ze denken dat het goedkoper is, maar soms is het goedkoper bij ons."
Vandeputte heeft de achteruitgang van de drukkerijen van dichtbij meegemaakt: "In 2009 waren er nog 1410 drukkerijen. Vandaag zijn dat er nog 410." Ook Vandeputte heeft zichzelf moeten heruitvinden: "Ik heb er mij moeten doorwerken door twee lokale krantjes uit te brengen, een in Harelbeke en een in Lendelede, maar de drukkerijen gaan wel blijven bestaan. Er is nog genoeg potentieel" .De Sint-Michielsdrukkerij in Kuurne zal de activiteiten verderzetten. De drukkerij wordt nu leeggehaald en vanaf juli staat het gebouw te koop.