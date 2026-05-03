18°C
Aanmelden
Nieuws
Harelbeke

Harel­be­ke ziet laat­ste druk­ke­rij ver­dwij­nen: In 2009 waren er nog 1410 druk­ke­rij­en. Van­daag zijn dat er nog 410.﻿”

Drukkerij Harelbeke 2

In Harelbeke verdwijnt de laatste drukkerij die 75 jaar actief geweest is. De vraag naar drukwerk neemt af en dat heeft alles te maken met het internet. Het aantal drukkerijen gaat gestaag achteruit. En toch is er nog een toekomst voor de drukkerijen, want de gemiddelde prijzen liggen niet hoger dan online.

De machines in de drukkerij Vandeputte in Harelbeke draaien niet voor het eerst in 75 jaar. Drukker Yvan Vandeputte stopt met drukken. De sector is enorm veranderd, zegt hij: "Op een bepaald moment stonden we voor het feit dat de begrafenisondernemers de rouwbrieven zelf deden. Dan was er de opkomst van het internet, waardoor particulieren communieprentjes op internet gingen zoeken. Ze denken dat het goedkoper is, maar soms is het goedkoper bij ons."

Vandeputte heeft de achteruitgang van de drukkerijen van dichtbij meegemaakt: "In 2009 waren er nog 1410 drukkerijen. Vandaag zijn dat er nog 410." Ook Vandeputte heeft zichzelf moeten heruitvinden: "Ik heb er mij moeten doorwerken door twee lokale krantjes uit te brengen, een in Harelbeke en een in Lendelede, maar de drukkerijen gaan wel blijven bestaan. Er is nog genoeg potentieel" .De Sint-Michielsdrukkerij in Kuurne zal de activiteiten verderzetten. De drukkerij wordt nu leeggehaald en vanaf juli staat het gebouw te koop.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Robbe Temmerman

Meest gelezen

Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Auto in beslag genomen
Nieuws

Auto in beslag genomen in Kortrijk die al enkele dagen voor veel overlast zorgde

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Heilig Bloedprocessie

Recordeditie van Heilig Bloedprocessie in Brugge op komst
Permeke 1

Oorlogswonde als scharniermoment: nieuwe expo belicht de Engelse jaren van Constant Permeke
Veurne belfort

Stabiliteitsproblemen Belfort van Veurne worden met spoed aangepakt
Brusk3

Eerste tentoonstellingen openen dit weekend in kunsthal BRUSK
Groeningemuseum brugge

Vlaanderen investeert ruim 10 miljoen euro in renovatie en herinrichting Groeningemuseum
Werf schouwburg 2

Na drie jaar renoveren: Schouwburg in Kortrijk opent haar deuren op 4 november 2026
Aanmelden