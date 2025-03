De Leuvense Luna, die herstelt van borstkanker, deed in De Droomfabriek de oproep om over heel Vlaanderen op straat muziek te maken om zoveel mogelijk mensen samen te brengen en geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. De burgemeester besloot in te gaan op die oproep en gaf voor het eerst een optreden op het marktplein van Harelbeke. Voor Vannieuwenhuyze, die in zijn vrije tijd piano en gitaar speelt, was het een stap buiten zijn comfortzone.

"Toen ik die oproep hoorde heb ik er even over nagedacht en dacht ik dat dit misschien het moment was om zelf voor de eerste keer een optreden te geven op het Marktplein hier", vertelt de burgemeester.