Het aantal deelnemers ligt laag en de gemiddelde leeftijd hoog. Het volksvermaak dreigt te verdwijnen. 13 hanen kraaien dat het een lieve lust is op de hanenkraaiing. Bij elke kraaibeurt komt er een streepje bij op de lat, zoals bij een vinkenzetting. Op het gekraai na, moet het muisstil zijn want, storende geluiden halen de hanen uit hun concentratie.

Naast Ruiselede zijn er ook nog verenigingen in Ardooie en Kortemark, maar de hanenkraaiingen hebben hun beste tijd gehad.

De wedstrijd vanmorgen wordt vroegtijdig afgeblazen door het slechte weer. De haan van Belgisch kampioen Jacques Warniers krijgt de meeste streepjes achter zijn naam. De aloude volkssport is niets anders dan een passie, want winnen levert alleen voldoening op en anders dan in de duivensport wordt voor een prijsbeest geen geld geboden.