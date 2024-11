Zo’n 40 leerlingen volgen Esports als keuzevak in het KTA van Brugge. Vanaf het derde jaar kunnen ze het vak drie uur per week volgen. Daarmee is de school voorlopig de enige in Vlaanderen die het vak aanbiedt. Al mag daar verandering in komen. Met hun nieuwe handboek ‘Get Your School Esports Ready’ mikt het KTA op andere secundaire scholen die Esports in hun lesaanbod willen integreren.

“In dat boek vertellen we wat Esports is en waarom het zo belangrijk is om dat in het onderwijscurriculum te organiseren”, vertelt leerkracht Esports Liesbeth Last.