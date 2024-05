Normaal kan een donor berusten op zijn recht op anonimiteit. Maar in dit geval was de gynaecoloog oorspronkelijk geen donor.

Daarnaast stelt de rechtbank uitdrukkelijk dat het DNA-profiel van de gynaecoloog voor geen enkel ander doel mag gebruikt worden. Het mag dus niet aan andere mensen doorgespeeld worden of in databanken worden opgenomen. "De eiser dient de rechten van andere donorkinderen te respecteren. Kinderen die niet weten donorkind te zijn, hoeven niet per se te weten dat ze donorkind zijn." Kinderen die wel weten dat ze een donorkind zijn, hoeven dan weer niet per se te weten van wie ze afstammen. Elk donorkind moet volgens de rechter zelf kunnen kiezen of ze hun afstamming willen onderzoeken.