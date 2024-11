Het Champagneweekend is Middelkerke is uniek en daar komt een pak volk op af. Voor het eerst is er crowd control ingevoerd. “De link van onze barometer is tot nu toe 10.000 keer aangeklikt. We verkochten al 6000 glazen en de wachtrij staat nu roodgloeiend”, klinkt het bij Julie Vermoesen van Toerisme Middelkerke.