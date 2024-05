Het gangenstelstel in het kasteelpark van Loppem is in z'n glorie hersteld, en dat was een broodnodige ingreep. De kleine stenen grot aan de vijver was in heel slechte staat, en werd helemaal heropgebouwd met de oorspronkelijke materialen.

"We hebben kalk gebruikt zoals het hoort en vroeger gedaan werd. We hebben stenen gebruikt, zoveel mogelijk recup ter plaatse of veldstenen die hier in de buurt gevonden zijn", vertelt werfleider Ken Haeck.