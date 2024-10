Eind vorig jaar kreeg de Belgica in Zeebrugge een inspectie aan boord, die volgde op een klacht rond sociale dumping. De Franse rederij Genavir, verantwoordelijk voor de exploitatie van het schip, zou volgens de klacht een collectieve arbeidsovereenkomst hebben proberen afsluiten voor die bemanning in Letland. Aangezien het schip onder Belgische vlag vaart, was dat in strijd met het Maritiem Arbeidersverdrag.

Afgelopen zomer kreeg Genavir "verschillende kansen om alles in orde te maken", klinkt het bij het KBIN. Toen het Franse bedrijf dat niet deed, werd de vergunning van het schip ingetrokken door de federale overheid. Daarop spande Genavir twee rechtszaken aan, eentje tegen de Belgische staat en eentje tegen de FOD Mobiliteit.



"De Belgica is nu een schip zonder bemanning", aldus nog het KBIN. "Het programma was voor dit jaar al grotendeels afgelast en wij maken ons grote zorgen dat het programma voor volgend jaar ook bijna volledig zal worden geschrapt. Het is erg belangrijk dat de Belgica alle activiteiten op de Noordzee kan verderzetten." In 2024 kon de Belgica slechts een derde van de tijd uitvaren. Onder andere een Noordpoolexpeditie viel zo in het water.