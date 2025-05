In de Zoutelaan in Knokke-Heist starten dit najaar grootschalige riolerings- en wegenwerken. De werken zijn in oktober vorig jaar al gestart aan de Oosthoek en duren tot minstens 2029. Ze moeten het verouderde rioleringsstelsel moderniseren. De stad investeert samen met Aquafin en AGSO Knokke-Heist Waterbedrijf in totaal 35 miljoen euro.