Tussen 17.00 en 19.30 uur werd een eerste controlepost opgezet aan de Expressweg in Jabbeke. Daar werden 1.059 ademtesten afgenomen. Een tweede controlepost werd gehouden tussen 20.45 en 23.00 uur op de Torhoutse Steenweg en Verenigde Natielaan in Oostende. Daar werden 553 bestuurders gescreend.

Op het einde van de actie, rond 23.00 uur liep een opvallend incident uit de hand. Een vrouw, die in een wagen reed met een defect dimlicht, legde een positieve ademtest af en verloor haar rijbewijs voor vijftien dagen. Haar passagier had ook geen gordel aan. Omdat de wagen niet mocht verderrijden, werd een taxi besteld. Toch stapten zij en haar passagier korte tijd later opnieuw in hun voertuig. De politie hield hen opnieuw tegen: de passagier, die nu bestuurde, bleek eveneens onder invloed en had een levenslang rijverbod. Het parket besliste om het voertuig onmiddellijk te laten immobiliseren.