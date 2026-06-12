Voor de kust van Zeebrugge is woensdag een grootschalige oefening gehouden om een olievervuiling op zee te bestrijden. Daarbij werd getest hoe Belgische en internationale partners samenwerken bij een ernstig incident op de Noordzee.
Volgens het oefenscenario werd op zo'n 12 kilometer van de kust een grote olievlek ontdekt. Het doel was om de vervuiling snel op te ruimen voordat die kwetsbare natuurgebieden zoals het Zwin of de Scheldemonding zou bereiken. In plaats van olie werd stro gebruikt.
Aan de oefening namen zeven gespecialiseerde schepen deel, waaronder Belgische, Nederlandse en Europese vaartuigen. Ook de Belgische kustwachtpartners werkten mee aan de simulatie. Onze minister van de Noordzee volgde mee vanop het onderzoeksschip Belgica.
"Deze oefening toont hoe cruciaal samenwerking is om de oceaan te beschermen", zegt ze. "België investeert in materiaal, capaciteit en kennis om de zee veilig en schoon te houden."
De oefening maakt deel uit van een jaarlijkse internationale maritieme operatie op de Noordzee, gecoördineerd door verschillende Europese agentschappen. Over twee weken volgt een evaluatie om eventuele verbeterpunten op te nemen in het Belgische interventieplan voor oliebestrijding.