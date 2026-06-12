Volgens het oefenscenario werd op zo'n 12 kilometer van de kust een grote olievlek ontdekt. Het doel was om de vervuiling snel op te ruimen voordat die kwetsbare natuurgebieden zoals het Zwin of de Scheldemonding zou bereiken. In plaats van olie werd stro gebruikt.

Aan de oefening namen zeven gespecialiseerde schepen deel, waaronder Belgische, Nederlandse en Europese vaartuigen. Ook de Belgische kustwachtpartners werkten mee aan de simulatie. Onze minister van de Noordzee volgde mee vanop het onderzoeksschip Belgica.

