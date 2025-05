Geïnteresseerden kregen info over de planning, werfzones en parkeerimpact. “De meeste vragen gingen over timing en parkeren, daar konden we nu duidelijkheid over geven,” aldus Stijn Gussé van de gemeente.

Tweedeverblijvers reageren positief. “Het wordt rustiger en groener, dat is beter voor de kleinkinderen,” zegt Hans D’Heer. Ook toegankelijkheid kwam aan bod. “Voor rolstoelgebruikers is er nog werk aan de winkel,” vult Fried Ringoot aan.

De werken starten in september 2026 en duren vier jaar. De kostprijs van het project bedraagt zo’n 36 miljoen euro.