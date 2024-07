Volgens de wegpolitie reed de vrachtwagen van Oostende naar Doornik toen die een klapband kreeg ter hoogte van Brugge. De bestuurder verloor de controle over het stuur en ramde door de middenberm.

Daarbij is een verlichtingspaal geraakt, die nu over de rijweg ligt. In de richting van Brugge kan je enkel via de pechstrook verder. Ook in de richting van Kortrijk zijn twee rijstroken versperd.