Un Zeebrugge nemen ieder weekend honderden buitenlandse chauffeurs hun wekelijkse rust, meestal in afwachting van nieuwe opdrachten. Ondanks de wettelijke verplichtingen die de werkgevers hebben, laten de arbeids- en leefomstandigheden van deze chauffeurs vaak te wensen over. Met de actie van 11 november willen de politie en andere deelnemende diensten de transportsector sensibiliseren met betrekking tot de geldende wetgeving. Er wordt ook gezocht naar aanwijzingen van uitbuiting en/of mensenhandel.



De controleactie in het havengebied van Zeebrugge wordt georganiseerd door de Federale Wegpolitie en de Federale Gerechtelijke Politie (afdeling mensenhandel) van West-Vlaanderen en staat onder leiding van het Arbeidsauditoraat. Daarnaast nemen verschillende diensten van de Federale en Lokale Politie, Douane en Accijnzen, en verschillende overheids- en sociale inspectiediensten deel aan de controleactie. Via de European Labour Authority (ELA) zullen ook enkele buitenlandse delegaties de actie bijwonen.

De actie loopt de hele dag en in de voormiddag werden al zo'n 90 overtredingen vastgesteld. 76 op weekendrust, 8 op rij-en rusttijden en 5 personen werden gearresteerd voor illegale tewerkstelling.