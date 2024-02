Buitengewoon Onderwijs De Pinker in Poperinge is een van die organisaties. "Toen wij vanmorgen aankwamen en die gigantische taart zagen staan, waren we bijzonder trots dat we mochten meebouwen", zegt Trees De Backer die op de school werkt. "We werken elke dag met kinderen met een mentale beperking, met emotionele en gedragsstoornissen en mensen met autisme. En een extra centje, een duwtje in de rug om hen iets extra's te geven, daarvoor doen we het."