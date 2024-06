Als er één schip helemaal klaar is voor de bouw van het grote energie-eiland in de Prinses Elisabethzone, dan is het de nieuwe Yellowstone van Deme. Met de doop door prinses Astrid is het schip meteen officieel in gebruik genomen.

"Dit is een valpijpsteenstortschip", zegt Hugo Bouvy van Deme Offshore. "En wat zo'n schip doet is een combinatie van transporteren van stenen, in dit geval meer dan 37.000 ton, zeg maar 37.000 auto's die meegenomen worden, die brengt hij naar de werf om dan die stenen aan te brengen bij monopyles of kabels."