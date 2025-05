In totaal werden 32 bestuurders getest op drugs. Drie bestuurders zijn betrapt op rijden onder invloed van verdovende middelen, waaronder cocaïne. Vier anderen zaten met te veel alcohol achter het stuur. "Wat alcohol betreft, valt het op zich mee, maar de gevallen die we vaststellen, zijn ernstig", zegt Luc Verbeure van politiezone Regio Tielt. In totaal moesten zeven mensen hun rijbewijs onmiddellijk inleveren.

De controle leverde nog meer inbreuken op. Zo werd een bestuurder met een actief rijverbod uit het verkeer gehaald. “We stellen helaas nog te vaak vast dat mensen die geen rijbewijs meer hebben toch blijven rijden, met alle gevolgen van dien”, aldus Verbeure. Ook enkele voertuigen bleken niet verzekerd of hadden openstaande boetes. Die chauffeurs moesten hun wagen ter plaatse achterlaten.