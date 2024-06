De Oostendse horizon heeft de voorbije jaren veranderingen ondergaan. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de hulpdiensten in de stad. Het blussen van een brand op erg hoge verdiepingen vereist specifieke technieken. Om dat goed te kunnen oefenen organiseert Stad Oostende in samenwerking met de hulpverleningszone een noodoefening in de tweede toren van de Sky Towers, die momenteel nog in opbouw is.