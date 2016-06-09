22°C
Ingelmunster

Grond voor­ma­lig fami­lie­park Avi­flo­ra ver­kocht: Plan­nen nog niet concreet”

Padel 3

In Ingelmunster is het stuk grond van het voormalige pretpark Aviflora verkocht. Dat bevestigt vastgoedbedrijf Bordes uit Izegem. Voorlopig is niet bekend wie de nieuwe eigenaar is en wat de plannen zijn. Het terrein is een zone voor dagrecreatie.

Eerder waren al plannen voor een groot padelcomplex maar de buren vreesden voor geluidshinder en het project ging uiteindelijk niet door. 

De grond werd weer te koop gezet en nu is er dus een nieuwe eigenaar.

Nieuws

Definitief: er komt geen padelcomplex, vroeger familiepark Aviflora staat opnieuw te koop

"Plannen nog niet concreet"

Aviflora 7

“Het is zo dat de eigenaar nog geen mogelijkheid heeft gehad om persoonlijk naar de buren te gaan om eens met hen samen te zitten”, zegt Stijn Romel van Bordes Vastgoed. “Ook moeten te plannen nog geconcretiseerd worden. Dat gebeurt na bespreking met onder meer de buren en de gemeente.”

Aviflora was destijds een bekend recreatiepark in Ingelmunster. In 2015 ging het dicht na een faillissement.

Aviflora facebook

Foto Facebook

Redactie
Aviflora

