“Het is zo dat de eigenaar nog geen mogelijkheid heeft gehad om persoonlijk naar de buren te gaan om eens met hen samen te zitten”, zegt Stijn Romel van Bordes Vastgoed. “Ook moeten te plannen nog geconcretiseerd worden. Dat gebeurt na bespreking met onder meer de buren en de gemeente.”

Aviflora was destijds een bekend recreatiepark in Ingelmunster. In 2015 ging het dicht na een faillissement.