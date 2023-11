November is is normaal superdruk bij Ardo in Ardooie, dat diepvriesgroenten verwerkt. Maar dit jaar is het een pak rustiger bij de Europese marktleider. Bernard Haspeslagh, Ardo: "De typische teelten die we nu oogsten zijn prei, spruitkool, knolselder en pastinaken. Maar we kunnen niet goed oogsten. De lijnen draaien op driekwart of zelfs halve capaciteit. Er is enerzijds nu een tekort aan toelevering, maar anderzijds zal er ook een definitief verlies opzitten omdat in sommige velden de groenten gewoon gaan wegrotten."