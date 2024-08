"Er wordt nu wel onthard in het centrum van de stad, maar er wordt aan een razend tempo verhard en verkaveld in de rand van de stad", vertelt David Wemel, lijsttrekker van Groen Kortrijk. "Kortrijk is nog altijd een verharder in plaats van een ontharder." Groen Kortrijk mikt op 10 procent van de stemmen en vijf zetels in de gemeenteraad.