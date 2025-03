Het nieuwe Administratief Centrum moet de dienstverlening in Nieuwpoort efficiënter maken. Momenteel zijn de stadsdiensten verspreid over verschillende locaties. Met de centralisatie in één modern gebouw wordt de samenwerking verbeterd en kunnen inwoners op één plaats terecht voor alle stedelijke diensten. Schepen van Personeel Ann Gheeraert benadrukt het belang van deze stap: “Dit project maakt komaf met de versnippering en creëert een aangename en klantvriendelijke werkomgeving.”