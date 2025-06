Het ontwerp is van de hand van Sweco Belgium uit Kortrijk en speelt in op eerdere opmerkingen over het voorontwerp. Er komt een groene helling met nieuwe speeltoestellen, een wandelpad in beton- en keiklinkerverharding en een brug tussen de esplanade en De Treffer. Onder Het Pand wordt de bestaande ruimte gerenoveerd en aan de Meersstraat komt een nieuwe toegangsweg. Ook de asfaltweg rond de vijvers wordt vernieuwd, tot aan zwembad De Treffer.

Aan Residentie Regenboog komt een functionele, verharde zone die geschikt is voor verhuiswagens en hulpdiensten.