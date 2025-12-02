Archief Belga
Minister van defensie Theo Francken (N-VA) heeft het licht op groen gezet voor de aankoop van vier nieuwe Search and Rescue-helikopters (SAR). De toestellen zullen de Sea Kings opvolgen en moeten de komende decennia instaan voor reddingsacties boven de Noordzee en medische evacuaties in het binnenland. De federale regering trekt daarvoor 182,3 miljoen euro uit.
“Met deze investering nemen we opnieuw onze verantwoordelijkheid boven de Noordzee”, zegt minister Francken. “We verzekeren een moderne en betrouwbare reddingscapaciteit voor de komende decennia.” De toestellen worden uitgerust met gespecialiseerde systemen die specifiek nodig zijn voor zoek- en reddingsoperaties, variërend van geavanceerde zoeksensoren en communicatiemiddelen tot uitgebreide medische uitrusting.
Onlangs is ook beslist dat de volledige Belgische SAR-capaciteit opnieuw geconcentreerd wordt op de luchtmachtbasis van Koksijde. Daarmee krijgt de site een centrale rol binnen het nationale veiligheidsbeleid. Koksijde wordt dus niet alleen de uitvalsbasis voor de nieuwe helikopters, er komen ook bijkomende capaciteiten bij. De toestellen zullen ongeveer 182 miljoen kosten.
Grote investering
Ook in de site wordt stevig geïnvesteerd. Die geplande investeringen op de site worden geraamd op 50 miljoen euro . Daarvan gaat 30 miljoen euro naar een nieuw SAR-complex en 20 miljoen euro naar een nieuwe luchtverkeerstoren en brandweerinfrastructuur.
Burgemeester Sander Loones reageert bijzonder tevreden: “Deze investering versterkt niet alleen de nationale veiligheid, maar verzekert ook de toekomst van de basis op lange termijn."