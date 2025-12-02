

“Met deze investering nemen we opnieuw onze verantwoordelijkheid boven de Noordzee”, zegt minister Francken. “We verzekeren een moderne en betrouwbare reddingscapaciteit voor de komende decennia.” De toestellen worden uitgerust met gespecialiseerde systemen die specifiek nodig zijn voor zoek- en reddingsoperaties, variërend van geavanceerde zoeksensoren en communicatiemiddelen tot uitgebreide medische uitrusting.





Onlangs is ook beslist dat de volledige Belgische SAR-capaciteit opnieuw geconcentreerd wordt op de luchtmachtbasis van Koksijde. Daarmee krijgt de site een centrale rol binnen het nationale veiligheidsbeleid. Koksijde wordt dus niet alleen de uitvalsbasis voor de nieuwe helikopters, er komen ook bijkomende capaciteiten bij. De toestellen zullen ongeveer 182 miljoen kosten.

