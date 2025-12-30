Groen kritisch voor strooibeleid van stad Kortrijk na gladde fietspaden in ochtendspits
Groen Kortrijk uit kritiek op het winteronderhoud in de stad na de sneeuwval van afgelopen nacht. Volgens de partij waren fietspaden en voetgangerszones tijdens de ochtendspits nog steeds spekglad.
Gemeenteraadslid Miet Callens merkte dat zelf op tijdens haar ochtendrit. “Als dagelijkse fietser zie ik hoe gevaarlijk het soms al is, zeker voor kinderen en jongeren. Na een nacht met sneeuw wordt het ronduit onveilig,” zegt ze.
"Vroeger sneller ingegrepen"
Volgens Groen werd er vroeger sneller en grondiger ingegrepen bij winterweer. Ook voor voetgangers was de situatie problematisch, onder meer op de nieuwe wandelboulevard aan het Conservatoriumplein.
De partij roept het stadsbestuur op om bij volgende winterse omstandigheden meer aandacht te hebben voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.