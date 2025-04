Er is wel meer te zien dan enkel atletische hoogstandjes. Zo is er bijvoorbeeld ook een gratis kapper. Je moet wel een goed verhaal brengen. Toeschouwers zijn alvast voorstander: "Ik vind het een leuk idee, zo'n spontaan gesprek. Het zou vaker moeten gebeuren, zeker in deze tijd.

Ook voor terugkerende bezoekers blijft het interessant: "Het is al het tweede jaar dat we naar hier komen en het blijft verrassend. Jong talent komt aan bod en dat wordt ons gratis aangeboden, ik vind het mooi."