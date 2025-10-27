Het project begint met de restauratie van de grafkapel van de familie Jenart-Lagae, een invloedrijke Heulse familie die een belangrijke rol speelde in de industriële geschiedenis van de regio. De eclectische kapel uit 1929 krijgt na de werken een nieuwe bestemming als urnekapel met plaats voor 24 urnen.

“We willen deze grafkapel als voorbeeld restaureren en een nieuwe bestemming geven”, zegt schepen van Begraafplaatsen Wout Maddens. “Zo geven we het funerair erfgoed niet alleen een tweede leven, maar ook een hedendaagse invulling.”