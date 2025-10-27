Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Kortrijk wil grafkapellen met erfgoedwaarde restaureren en omvormen tot urnekapellen. Zo blijven de waardevolle monumenten op de begraafplaatsen behouden én krijgen ze een nieuwe functie. De eerste urnekapel komt op de Sint-Jansbegraafplaats.
Het project begint met de restauratie van de grafkapel van de familie Jenart-Lagae, een invloedrijke Heulse familie die een belangrijke rol speelde in de industriële geschiedenis van de regio. De eclectische kapel uit 1929 krijgt na de werken een nieuwe bestemming als urnekapel met plaats voor 24 urnen.
“We willen deze grafkapel als voorbeeld restaureren en een nieuwe bestemming geven”, zegt schepen van Begraafplaatsen Wout Maddens. “Zo geven we het funerair erfgoed niet alleen een tweede leven, maar ook een hedendaagse invulling.”
Meter- en peterschap
De stad investeert 78.000 euro in de restauratie. Tegelijk brengt Kortrijk met dit project het funerair erfgoed op alle begraafplaatsen in kaart. Enkele honderden graven blijken in aanmerking te komen voor hergebruik of voor het zogenaamde peterschap.
“We selecteren alle graven waarvan de concessie is vervallen en die eigendom worden van de stad”, legt Maddens uit. “Privépersonen, organisaties of verenigingen kunnen het meter- of peterschap opnemen. In ruil vragen we dat ze het graf goed onderhouden.”
De stad wil begraafplaatsen op die manier openstellen als plekken van rust, geschiedenis en verbondenheid. Ook inwoners waarderen dat erfgoed. “Ik vind die oude graven prachtig”, vertelt een bezoekster. “Ik kom hier graag wandelen, tussen de natuur en de mooie monumenten.”
Eeuwigdurende concessies bestaan niet meer in Kortrijk. Ze werden omgezet naar termijnen van 50 jaar, die wel vernieuwd kunnen worden.