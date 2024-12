De vogels worden allemaal vakkundig beoordeeld op kleur, houding en vorm. Een nieuwigheid: voor het eerst kan iedereen volledig digitaal stemmen, weg met pen en papier dus. Voor de liefhebber “een hele verbetering”, volgens voorzitter Marc Laseure.

De vijftig internationale keurmeesters komen uit onder andere Malta, Portugal en Turkije. De drie winnaars van elke categorie krijgen een echte gouden, zilveren of bronzen ring, gemaakt door een juwelier. Dat alles lokt dit jaar zo’n 5000 bezoekers. Want dit is “een van de mooiste beurzen in België”, zegt Philippe Destrebecq uit Ath. Hij komt hier elk jaar naartoe, voor de “vele vogels en kennis, het is de verplaatsing waard”.