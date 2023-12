Dit weekend vindt de Gouden Ring Show in Roeselaere plaats. Maar liefst 7000 vogels zijn er te vinden, gaande van kanaries tot parkieten. De wedstrijdkeuring in een tiental categorieën is de grootste en meest prestigieuze van het land. Deze keer staat de organisatie ook in voor het organiseren van het Europese Kampioenschap parkieten en papegaaien.