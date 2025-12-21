Een mogelijke verklaring is dat er meer Franse vissers de weg vinden naar Nieuwpoort om vangsten te veilen. En dat zorgt voor een groter aanbod en ruimer assortiment Noordzeevis. Al blijft de klassieke garnaal de absolute nummer één volgens Vandecasteele: "De garnaal blijft op nummer één staan. Er is opnieuw een stijging. De garnaal is bezig aan een comeback. Op de tweede plaats staat de ton, op derde plaats staat bot en op de vierde plaats zeekat. Dat is een nieuwe soort die al enkele jaren in de top staat. Op vijf staat de zeebaars."

Het stadsbestuur investeerde dit jaar ook in een online veilsysteem om ook internationaal viskopers aan te trekken.