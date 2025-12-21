Goed jaar voor de Nieuwpoortse visserij: “We zitten bijna weer aan die magische grens van 2 miljoen euro”
De stedelijke vismijn van Nieuwpoort heeft een goed jaar achter de rug. Na een dip is het niveau weer op gelijke hoogte met dat van voor corona. Zowel de aanvoer als de omzet stegen. En er waren ook meer vaartuigen die hun vangsten in Nieuwpoort verkochten.
De Nieuwpoortse vismijn ligt opnieuw op koers. Het gaat weer beter met de aanvoer van vis en garnalen en de kopers bieden hogere prijzen op de vangsten. Dat ziet ook burgemeester Kris Vandecasteele: "Het aantal ton vis dat aan de wal is gebracht is van 265 ton naar 280 ton gestegen. En ook de omzet is gestegen van 1,63 miljoen naar 1,95 miljoen. We zitten bijna weer aan die magische grens van 2 miljoen euro."
Franse vissers
Een mogelijke verklaring is dat er meer Franse vissers de weg vinden naar Nieuwpoort om vangsten te veilen. En dat zorgt voor een groter aanbod en ruimer assortiment Noordzeevis. Al blijft de klassieke garnaal de absolute nummer één volgens Vandecasteele: "De garnaal blijft op nummer één staan. Er is opnieuw een stijging. De garnaal is bezig aan een comeback. Op de tweede plaats staat de ton, op derde plaats staat bot en op de vierde plaats zeekat. Dat is een nieuwe soort die al enkele jaren in de top staat. Op vijf staat de zeebaars."
Het stadsbestuur investeerde dit jaar ook in een online veilsysteem om ook internationaal viskopers aan te trekken.