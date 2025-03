De fabriek in Heule is gespecialiseerd in het industrieel verwerken van glas voor de glashandel, gevel- en interieurbouw. "De vestiging is al jaren verlieslatend, zonder enig uitzicht op herstel", schrijft het bedrijf in een persbericht.

AGC heeft geprobeerd om kostenbesparende maatregelen te nemen, maar die lijken niet te volstaan om het bedrijf concurrentieel te maken, klinkt het. De vakbonden hopen dat er werknemers aan de slag zullen kunnen in andere vestigingen, zoals in Zwankendamme bij Zeebrugge.