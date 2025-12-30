Joeri kreeg gisterenmiddag telefoon met de vraag of hij diezelfde avond nog kon gaan strooien. “Ze vroegen of ik om 22.00 uur kon vertrekken. Ik heb dan alles opgestart en gevuld. Mijn eerste route zijn alle invalswegen van Waregem. Daar doe ik ongeveer twee uur over. Daarna doe ik mijn tweede route die meer in het centrum ligt en rond de scholen. Rond 3 uur vannacht was ik klaar.”

De stad is zelf verantwoordelijk voor het bestrooien van gemeentelijke wegen. Via een lokale weerdienst weet de stad wanneer er mensen op pad moeten. “Wij bellen dan onze mensen van wacht op en dan worden er drie ploegen opgebeld om te strooien. De eerste ploeg strooit de gemeentewegen, de tweede ploeg de fiets- en voetpaden en de derde ploeg strooit met het hand op plaatsen waar het moeilijk te bereiken is”, verduidelijkt Philip Himpe, schepen van Mobiliteit in Waregem.