Door de recente vriekou zijn de strooidiensten de laatste tijd volop in de weer. In Waregem strooide stadsarbeider Joeri Desmet gisterenavond zo’n 3.000 kilo zout op de Waregemse wegen. Ook deze ochtend was hij al vroeg uit de veren.
Joeri kreeg gisterenmiddag telefoon met de vraag of hij diezelfde avond nog kon gaan strooien. “Ze vroegen of ik om 22.00 uur kon vertrekken. Ik heb dan alles opgestart en gevuld. Mijn eerste route zijn alle invalswegen van Waregem. Daar doe ik ongeveer twee uur over. Daarna doe ik mijn tweede route die meer in het centrum ligt en rond de scholen. Rond 3 uur vannacht was ik klaar.”
De stad is zelf verantwoordelijk voor het bestrooien van gemeentelijke wegen. Via een lokale weerdienst weet de stad wanneer er mensen op pad moeten. “Wij bellen dan onze mensen van wacht op en dan worden er drie ploegen opgebeld om te strooien. De eerste ploeg strooit de gemeentewegen, de tweede ploeg de fiets- en voetpaden en de derde ploeg strooit met het hand op plaatsen waar het moeilijk te bereiken is”, verduidelijkt Philip Himpe, schepen van Mobiliteit in Waregem.
Gladde wegen
Een GPS-gestuurde strooiwagen weet precies waar, hoe breed en hoeveel zout er gestrooid moet worden. En dat is bij deze temperaturen hoe dan ook nodig. “Zeker als het nat ligt en als het vriest, want dan is het zeer gevaarlijk, zoals gisterenavond bijvoorbeeld”, aldus Joeri. Schepen Himpe vult nog aan: “Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid, vooral voor onze wagens die rijden op onze wegen en ook voor onze fietsers en voetgangers. Wij zorgen er ook voor dat iedere bewoner van Waregem binnen de 400 meter van zijn woning een weg kan bereiken die bestrooid is geweest.”
440 ton zout in West-Vlaanderen
In totaal strooide het Agentschap Wegen en Verkeer de laatste 24 uur ongeveer 440 ton zout op de wegen en fietspaden in onze provincie. En ook de komende nacht houden ze via sensoren in het wegdek en infraroodcamera’s de situatie nauwlettend in het oog. Want met de start van de werk- en schoolweek moet er morgenvroeg heel wat verkeer de weg op.