Als gitarist van T.C. Matic vergaarde Aerts internationale faam. Hij speelde ook in andere bands, begeleidde meerdere muzikanten en was producer met een brede muzikale smaak.

Aerts werd op 25 mei 1951 geboren in Zeebrugge. Ook Paul Decoutere, die in 1972 met Arno de groep 'Tjens Couter' oprichtte, is van Zeebrugge. In 1980 veranderde de groep van naam in T.C. Matic, waarop Paul Couter de band verliet en Jean-Marie Aerts de nieuwe gitarist werd.

Hij had als tiener op eigen houtje leren gitaar spelen toen hij lang moest herstellen van een ongeval met zijn brommer. Het muzikale vernuft van Jimi Hendrix en Jan Akkerman ontging Aerts niet. Later ging hij gitaren verzamelen.

Na zes maanden geneeskunde te hebben gestudeerd trok hij naar het RITS in Brussel voor een filmopleiding. Maar al vrij snel belandde hij in het muzikantenmilieu in Leuven.

Het internationale succes kwam met T.C. Matic, de groep die een volstrekt nieuw geluid leverde en hits scoorde met klassiekers als 'Oh La La La' en 'Putain Putain'. Na een tournee in het voorprogramma van Simple Minds in 1986 implodeerde T.C. Matic. Tot een reünie kwam het nooit.

Aerts bleef actief als muzikant bij onder meer BJ Scott, Arno en El Fish. Hij ontpopte zich tot producer van een bonte waaier aan acts zoals Rick Tubbax & The Taxi's, Absynthe Minded, Luc Van Acker, Lavvi Ebbel, Neon Judgment, de DIV, Jo Lemaire, De Kreuners, BJ Scott, Elisa Waut, The Machines, Ashbury Faith, Tom Wolf, El Fish, La Fille d'Ernest, Kris De Bruyne, Gorki en niet in het minst Urban Dance Squad ('Mental Floss for the Globe').

Sinds 1996 was Aerts een eenmansproject dat zich als JMX liet aanspreken en waarin hij eens te meer een veelheid aan stijlen etaleerde. Hij bleef tot het einde actief: recent leverde hij nog een bijdrage aan de dansvoorstelling van Anne Teresa De Keersmaeker "Exit Above".