Naar aanleiding van de wedstrijden Club Brugge - RSC Anderlecht op zondag 7 april en Club Brugge – PAOK FC op donderdag 11 april zal de Gistelse Steenweg ter hoogte van de Platse, tussen het kruispunt van de Albert Serrynstraat met de Leopold III-laan en de Pastoriestraat, drie uur lang uitzonderlijk afgesloten zijn voor alle verkeer.

Het is een maatregel uit veiligheidsoverwegingen, die Stad Brugge in samenspraak met de politie neemt. De Platse in Sint-Andries is afgesloten door werkzaamheden. De stad verwacht dat supporters, die voor de match nog iets gaan drinken, op de weg zullen staan.