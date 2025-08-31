Gistel voert systematische identiteitscontroles in na nieuw geval van zinloos geweld
Na opnieuw een geval van zinloos geweld onder jongeren in Gistel, voert burgemeester Gauthier Defreyne systematische identiteitscontroles in. Het politiebesluit geldt voorlopig voor een maand, maar kan verlengd worden.
De maatregel komt er na incidenten waarbij vooral minderjarige jongeren betrokken waren. Vaak gaat het om groepen die ’s avonds rondhangen in het centrum of de recreatiezone, soms aangevuld met jongeren van buiten Gistel.
"We dulden geen enkel wangedrag"
“Veiligheid is en blijft onze topprioriteit. De incidenten van de afgelopen week nemen we zeer ernstig. We voelen mee met het slachtoffer en zijn familie,” zegt burgemeester Defreyne. “Hoewel de cijfers aantonen dat de criminaliteit in Gistel daalt, dulden we geen enkel wangedrag. Zinloos geweld is onaanvaardbaar.”
Ook scholen worden betrokken
De politie zal de plaatsen met de meeste overlast intensief controleren. Dankzij systematische identiteitscontroles wil de stad sneller duidelijkheid krijgen over wie verantwoordelijk is en tegelijk een afschrikkend effect creëren. “Onze politie grijpt kordaat in: getuigen zijn verhoord, verdachten geïdentificeerd en ouders aangesproken. De controles geven onze diensten een extra instrument om snel te handelen bij nieuwe incidenten,” aldus de burgemeester.
Daarnaast worden ook scholen betrokken. Leerlingen die herhaaldelijk voor overlast zorgen, verliezen het recht om tijdens de middagpauze de school te verlaten. In het politiecollege bekijkt de burgemeester intussen of de politieaanwezigheid ’s avonds en in het weekend kan worden versterkt. Ook extra camera’s, preventieve acties en plaatsverboden voor onruststokers maken deel uit van de aanpak.