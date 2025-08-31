De politie zal de plaatsen met de meeste overlast intensief controleren. Dankzij systematische identiteitscontroles wil de stad sneller duidelijkheid krijgen over wie verantwoordelijk is en tegelijk een afschrikkend effect creëren. “Onze politie grijpt kordaat in: getuigen zijn verhoord, verdachten geïdentificeerd en ouders aangesproken. De controles geven onze diensten een extra instrument om snel te handelen bij nieuwe incidenten,” aldus de burgemeester.

Daarnaast worden ook scholen betrokken. Leerlingen die herhaaldelijk voor overlast zorgen, verliezen het recht om tijdens de middagpauze de school te verlaten. In het politiecollege bekijkt de burgemeester intussen of de politieaanwezigheid ’s avonds en in het weekend kan worden versterkt. Ook extra camera’s, preventieve acties en plaatsverboden voor onruststokers maken deel uit van de aanpak.