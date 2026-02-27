16°C
Aanmelden
Nieuws
Gistel

Gis­tel heeft twaalf extra vei­lig­heids­ca­me­ra’s: op stra­te­gi­sche plaatsen”

Gistel heeft twaalf nieuwe veiligheidscamera's in gebruik genomen, verspreid over het stadscentrum. "Een stap tegen overlast, vandalisme en sluikstort, zegt de stad.

De uitbreiding met extra bewakingscamera's is onlangs goedgekeurd in Gistel. De twaalf nieuwe veiligheidscamera’s staan op strategische locaties, zegt het stadsbestuur. "Dat is een gerichte stap in de aanpak van overlast, vandalisme en sluikstort," klinkt het. 

Tegelijk wil de stad ook het veiligheidsgevoel van haar inwoners verhogen.

Later meer.

De redactie

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden