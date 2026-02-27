De uitbreiding met extra bewakingscamera's is onlangs goedgekeurd in Gistel. De twaalf nieuwe veiligheidscamera’s staan op strategische locaties, zegt het stadsbestuur. "Dat is een gerichte stap in de aanpak van overlast, vandalisme en sluikstort," klinkt het.

Tegelijk wil de stad ook het veiligheidsgevoel van haar inwoners verhogen.

Later meer.