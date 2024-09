De herinrichting van de Centrumbrug en Korenmarkt in Izegem is nu helemaal compleet. De brug was er al even toegankelijk, maar nu kunnen de hulpdiensten ook in de twee richtingen over de Korenmarkt en de brug rijden. Een slim camerasysteem herkent de hulpdiensten en bedient de verkeerslichten zodat ze vlot kunnen doorrijden.

“Van zodra de ANPR-camera een voertuig van de hulpdiensten detecteert in de voetgangerszone op de Korenmarkt, springen de verkeerslichten op de brug voor hen op groen. Verkeer op de brug vanuit Emelgem en verkeer dat de brug oprijdt vanuit de Prins Albertlaan krijgt een rood licht. Zo kunnen de hulpdiensten steeds vlot doorrijden en de snelst mogelijke hulp bieden”, zegt schepen van mobiliteit Caroline Maertens.