De minderjarige had twee maanden geleden een opvoeder bedreigd en geslagen in de gesloten instelling in Wingene. De jeugdrechter besliste dat hij verder in een gesloten instelling moest verblijven, maar liet hem vrij onder voorwaarden omdat er geen plaats was.



Het openbaar ministerie ging in beroep. Het Agentschap Opgroeien moet nu toch een plaats vinden.