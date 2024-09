Rond 15u deze namiddag werd in de sociale woonwijk Nieuwe Stad in Oostende melding gemaakt van een gewapende man op een van de daken van de drie hoge gebouwen in de wijk. De politiediensten kwamen massaal ter plaatse en stelden een perimeter in.



Na een goed uur werd de zoekactie stopgezet. Er werd niemand gevaarlijk aangetroffen, het ging om vals alarm. De perimeter werd terug vrijgegeven door de politie.