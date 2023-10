Gewapende man (64) bedreigt huisgenoot met samoeraizwaard

De feiten speelden zich af in de Hoveniersstraat. De gewapende man (64) had zich gisteravond in zijn appartement verschanst.

“Eerder die dag was de politie al langs moeten komen”, zegt de woordvoerder van het parket in Kortrijk.

“De man had een conflict met zijn huisgenoot en had hem bedreigd met een samoeraizwaard. Later op de dag mocht hij weer naar huis, maar daarna is de discussie geëscaleerd. Hij had zich in zijn appartement verschanst en dreigde ermee zichzelf iets aan te doen.”