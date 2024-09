In dit kleine atelier in een bedrijvenzone in Brugge is het gemaakt. Al zijn ze niet aan hun proefstuk toe, want hier maakten ze al kerkelijke gewaden voor een pauselijk bezoek aan Washington, jaren geleden. Deze opdracht kwam pas eind juni binnen.

Op 29 september zal de paus dus in deze Brugse kledij te zien zijn in Brussel. Ook het Brugse confectiebedrijf Slabbinck, wat verderop in dezelfde straat mag trouwens tientallen stuks ontwerpen voor het pauselijk bezoek eind deze maand.