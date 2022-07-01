8°C
Aanmelden
Nieuws
Dentergem

Gevel van voor­ma­li­ge brou­we­rij Riva dan toch gesloopt in Dentergem

Riva

In Dentergem wordt de gevel van de voormalige brouwerij Riva dan toch gesloopt. De gevel uit de jaren '30 heeft een belangrijke erfgoedwaarde, maar is in zo'n slechte staat dat er tijdens de storm in oktober brokstukken naar beneden zijn gekomen

Na het faillisssement van brouwerij Riva in 2007 was beslist om de gevel te bewaren en te verwerken in een nieuwbouwproject. Maar die plannen liepen vertraging op, waardoor de gevel steeds onstabieler werd, en zelfs afbrokkelt. 

Burgemeester Koenraad Degroote laat nu de gevel afbreken, maar later voor een stuk opnieuw opbouwen. Het nieuwbouwproject is ondertussen nog altijd niet vergund door verschillende bezwaren.

2022-07-01 00:00:00 - Ontwikkelingsproject Riva in Dentergem officieel gestart
Nieuws

Ontwikkelingsproject Riva in Dentergem officieel gestart
Riva1
Redactie

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden