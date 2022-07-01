In Dentergem wordt de gevel van de voormalige brouwerij Riva dan toch gesloopt. De gevel uit de jaren '30 heeft een belangrijke erfgoedwaarde, maar is in zo'n slechte staat dat er tijdens de storm in oktober brokstukken naar beneden zijn gekomen
Na het faillisssement van brouwerij Riva in 2007 was beslist om de gevel te bewaren en te verwerken in een nieuwbouwproject. Maar die plannen liepen vertraging op, waardoor de gevel steeds onstabieler werd, en zelfs afbrokkelt.
Burgemeester Koenraad Degroote laat nu de gevel afbreken, maar later voor een stuk opnieuw opbouwen. Het nieuwbouwproject is ondertussen nog altijd niet vergund door verschillende bezwaren.
