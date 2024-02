Op camerabeelden van de buren is te zien hoe drie inbrekers hun slag slaan bij een woning in de Oude Bellegemstraat in Zwevegem. Een van hen gaat er vandoor met de Kawasaki motorfiets en ze stelen ook één van de twee Mini Coopers op de oprit.

Als dat nog niet erg genoeg is, zijn de slachtoffers vooral gebroken door de verdwijning van Renée, een Franse Bulldog van zo'n 4 maanden. "We hebben ook een andere hond, die slaapt boven bij ons. Maar Renée was nog niet zindelijk en daarom sliep hij beneden in een bench", vertelt Leonie Victor.