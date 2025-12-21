Aanmelden
Middelkerke

Gesig­neer­de dak­pan­nen van oude casi­no geveild in Middelkerke

Veiling dakpan 1

Gisteren werden meer dan 300 oude dakpannen van het oude casino van Middelkerke geveild. Opvallend: de eigenaar liet ze allemaal signeren. Het leverde 40.000 euro op. 

Van Herr Seele over Arno tot Panamarenko. Allemaal grote namen signeerden de dakpannen. Gegeerd wild dus voor de verzamelaars. De eerste exemplaren verkochten dan ook meteen voor 300 à 400 euro. In de zaal waren een honderdtal liefhebbers aanwezig, maar veel mensen volgden de veilig ook online. 

Voor de absolute topstukken hadden de kopers zelf meer dan 5000 euro over: een gesigneerde versie van Panamarenko. Vooraf hoopte initiatiefnemer Eric Vandewalle op 15.000, maar in totaal bracht het 40.000 euro op. 

Dat geld gaat naar een MUG-helikopter. 

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Gianni Seeuws

