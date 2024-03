"Gert Verhulst, ereburger van Koksijde, uw naam zal voor altijd verbonden blijven met onze gemeente. Je hebt ons nog groter op de kaart gezet, ons trots gemaakt en ons eraan herinnerd dat het belangrijkste in het leven de verbinding is die we met elkaar hebben.", klonk het deze morgen in de Kokpit in Koksijde.

"Laten we het glas heffen op Gert, op zijn vrouw Ellen, hun familie en op de prachtige gemeenschap van Koksijde, die vandaag een beetje rijker is door deze erkenning. Santé op Gert Verhulst, onze nieuwste ereburger.", aldus burgemeester Vanden Bussche.