Twee brandweermannen sprongen zaterdagnamiddag in het water van het spaarbekken in Merkem om er een hert uit te halen. Het dier was in gevaar om te verdrinken. Het spaarbekken in de deelgemeente van Houthulst is in de buurt van het natuurgebied De Blankaart en regelmatig vallen dieren in het water en kunnen ze er op eigen kracht niet uit.