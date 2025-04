De uitvaartdienst begint met orgelmuziek. Aansluitend wordt de kist binnengebracht via de achterzijde van de kerk. Zanger Christoff opent de plechtigheid met het nummer You Raise Me Up. Daarna volgen een begroeting door de voorganger en woorden van verwelkoming door de familie. In een symbolische lichtritus steken de kleindochters kaarsen aan en plaatst de kleinzoon een kruisje met Willy's naam op de kist.

De plechtigheid verloopt volgens de klassieke katholieke structuur, met lezingen, een evangelietekst, een homilie en gebeden. Kleinkinderen brengen een gezamenlijk afscheidswoord. De voorbeden worden gevolgd door een offerande, waarbij opnieuw muziek klinkt, onder meer van Christoff en het lokale koor.

Later in de dienst spreken ook Dirk Deroose namens de Willy Naessens Group en Filip Van Hautegem namens de familie. De ceremonie eindigt met de traditionele afscheidsgebeden, besprenkeling met wijwater, bewieroking van de urne en een slotlied, waarna Willy Naessens symbolisch wordt toevertrouwd aan "de engelen die hem ten paradijze geleiden".