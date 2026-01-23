Al van in de kleuterklas leren kinderen in De Horizon wat pesten is en vooral hoe ze ermee kunnen omgaan. Dat gebeurt via activiteiten, een handpop en speciale kleurengroepjes. In zo’n groepje zitten leerlingen uit verschillende leerjaren samen. Een leerling uit het zesde leerjaar fungeert daarbij als ‘best buddy’: een vast aanspreekpunt bij problemen. Want hoe sterk een antipestbeleid ook is, pesten volledig uitsluiten kan geen enkele school.

Alert blijven

Directeur An Ameloot verwoordt het zo: “We moeten eerlijk zijn: pesten komt overal voor, soms heel subtiel. Daarom moeten we altijd alert blijven en kinderen de juiste tools aanreiken. Ze moeten weten waar ze terechtkunnen, met wie ze kunnen praten en vooral dat praten ontzettend belangrijk is.”